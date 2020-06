Termine 07.06.2020

Footloose findet auf der Burg statt

Die meisten Musicals im Sommer mussten ausfallen, doch unter besonderen Voraussetzungen kann Footloose in Güssing im August stattfinden.

Musical Güssing hat ein Konzept entwickelt, mit dem es für das Publikum möglich ist, bei dem Event live und sicher dabei zu sein. Für gewöhnlich bildet Musical Güssing Ende September den Abschluss des burgenländischen Kultursommers. Doch weil das Popmusical „Footloose“ unter freiem Himmel stattfinden wird, wurde die Veranstaltung auf August vorverlegt. Das Ensemble sowie das Team rund um Marianne Resetarits mussten kurzerhand umdisponieren und beginnen jetzt schon Anfang Juli mit den Proben.



Premiere ist dann am Freitag, 7. August, es werden bis 22. August sechs Vorstellungen - jeweils Freitag und Samstag – gespielt. So kann das Publikum in warmen Sommernächten und mit Abstand die Vorstellung des 80er-Klassikers bedenkenlos genießen.



„Footloose“ handelt von dem Schüler Ren McCormack, der von der Großstadt Chicago mit seiner alleinerziehenden Mutter in die amerikanische Provinz zieht. Dort muss er feststellen, dass in dem verschlafenen Örtchen Bomont nicht nur Partys und Alkohol verboten sind, sondern sogar das Tanzen. Das will der tanzbegeisterte Jugendliche nicht hinnehmen und findet überraschend in der Tochter des Pfarrers, der das Gesetz im Stadtrat einst durchsetzte, eine Verbündete.



Die künstlerische Leitung und Regie liegt in den bewährten Händen von Marianne Resetarits, die musikalische Leitung wird von Belush Korenyi übernommen. Im Leading Team sind auch wieder Ilse Harzfeld als Schauspieltrainerin, Sophie Kubec als Choreografin und Gordon Bovinet als Gesangslehrer mit dabei. Für das Lichtdesign konnte wieder der international tätige Michael Grundner gewonnen werden und für die Bühne verantwortlich ist der Industriedesigner Peter Schaberl.

