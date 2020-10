Termine 08.10.2020

Miss Saigon 2021 in Wien

Die VBW haben gerade Cats verlängert und wollen auch 2021 Corona-sichere Musical-Veranstaltungen im Ronacher bieten.

Im Jänner 2021 startet dort demnach auch 'Miss Saigon' ins neue Jahr. Am 28.1. findet die Premiere zur Wiedereröffnung des neuen Raimund-Theaters statt.



Die bewegende Liebesgeschichte der jungen Vietnamesin Kim und des amerikanischen GIs Chris, die sich schicksalhaft in Vietnam begegnen, wird mit ergreifender Musik, einer imposanten Inszenierung, extravaganten Choreografien, einem effektvollen Bühnenbild und atemberaubender Bühnentechnik in Szene gesetzt.

#Raimund #VBW #Musical #2021







