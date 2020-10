Termine 22.10.2020

Raimundtheater: Miss Saigon im Herbst

Statt zum Jahresstart 2021 wird die Musicalproduktion zur Wiedereröffnung des Raimundtheaters erst im Herbst 2021 stattfinden.

Grund ist einmal mehr die Corona-Krise und die Reisewarnungen für Wien. Die Wiedereröffnung des Theaters für die Musical-Produktion wird daher aus dem Jänner deutlich verschoben.

