Tipp 15.01.2021

Musicals 2021 bei Netflix

Mit Bekanntwerden der filmischen Pläne bei Streamingdienstleister Netflix ist auch veröffentlicht worden, welche Musicals der Unterhaltungsgigant 2021 plant.

Geschlossene Häuser lassen das Streaming boomen und Netflix will auch im Bereich der Musicals zumindest ein wenig punkten und mitnaschen. Zwei Produktionen wurden für das kommende Jahr bekannt.



Auf der einen Seite ist das 'A Week Away' mit Bailee Madison, wo es um jugendliche Kriminelle, erste Liebe und ein Sommercamp geht. Die zweie Produktion ist 'tick, tick, boom', wo Andrew Garfield, Robin de Jesus, Vanessa Hudgens und Alexandra Shipp zu sehen sind. Dieser Musikfilm spielt in den 90ern und nimmt das Theater als Spielfeld, also der klassische Plot eines Musicals über ein Musical.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Netflix #Streaming #Musical







