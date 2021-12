Termine 08.12.2021

Opernball 2022 abgesagt

Kurz nach der Vorstellung der Regeln 'nach' dem Lockdown in Österreich hat der Opernball die Absage für die kommende Veranstaltung bekannt gegeben.

Wie schon zuletzt erscheint eine Durchführung der traditionellen Ballveranstaltung nicht sicher möglich, der Ball in der Staats-Oper Wien wird daher vorsorglich abgesagt. Ursprünglich war der Termin am 24.2.2022 angesetzt und bereits weitgehend ausverkauft. Bogdan Ro¹èiæ war sich schon in den letzten Wochen nicht sicher, ob der Termin gehalten werden kann. Die heutige Absage kommt durch die Regierung in Form von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, die weitere Planungen für diese Veranstaltungs-Ausgabe beendet erklärt hat.



Die nächste Ausgabe des Opernballs soll planmäßig der Opernball 2023 sein. Die Oper selbst will ab 13.12. wieder mit Aufführungen auf der Bühne statt dem Streaming-Angebot in der Pause starten und dafür die neuen Regeln für Veranstaltungen und für sichere 2G-Umfelder umsetzen. Statt der vermutlich verbotenen Stehveranstaltung 2022 kann die Oper die (aktuell zumindest) erlaubten Vorstellungen mit zugewiesenem Sitzplatz nun auch an den Terminen machen, die der Opernball blockiert hätte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oper #Opernball #Corona







