Spotify und Live-Audio

Der schwedische Audio-Streaming-Service Spotify integriert in seine mobile App eine Live-Audio-Funktionalität.

Wie das Unternehmen mit Sitz in Stockholm in der Nacht bekannt gegeben hat, bleibt die davon unabhängige App 'Greenroom' als Spotify Live vorerst weiter bestehen. Dennoch steht die Funktionserweitung der Spotify-App bis auf weiteres nur handverlesenen Partnern des Dienstes zur Verfügung. Ihnen soll es nach der Freischaltung dann möglich sein, Live-Content direkt in der App zu senden. Für alle anderen Nutzer steht weiter die Greenroom-App zur Verfügung, wenn es um die Veröffentlichung von Live-Inhalten geht.



Greenroom gibt es seit 2021 und ist eine Reaktion des Spotify-Managements auf die konkurrierenden Dienste 'Clubhouse', 'Twitter Spaces' sowie 'Live Audio Rooms' von Meta-Tochter Facebook. Seinen Ursprung hat Greenroom in der App 'Locker Room'. Diese Live-Plattform für Sport-Content wurde von Betty Labs betrieben und 2021 schließlich von Spotify übernommen.

