Aktuell 14.09.2022

Audio aus dem Web erfolgreich

Musik-Streaming bleibt der Spitzenreiter unter allen Online-Audio-Angeboten. 27,3 Prozent streamen Musik sogar täglich. Doch nicht nur Musical-Fans finden hier ihre Inhalte wieder.

Über 30 Mio. Menschen in Deutschland hören inzwischen täglich Audio-Inhalte aus dem Internet. Laut dem aktuellen 'Online-Audio-Monitor 2022', der im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien erstellt wird, zählen sich zwei Drittel der Bevölkerung oder 64,2 Prozent zu regelmäßigen Online-Audio-Nutzern. Das entspricht 45,3 Mio. Personen ab 14 Jahren.



Mindestens einmal pro Monat hören die Nutzer Musik-Streaming (52,9 Prozent), Webradio (45,7 Prozent), Podcasts respektive Radiosendungen zum Nachhören (24,6 Prozent) oder Hörbücher beziehungsweise Hörspiele (18,8 Prozent) über das Web. Damit bewegt sich die regelmäßige Online-Audio-Nutzung nach einem starken Anstieg in den beiden zurückliegenden Pandemie-Jahren weiter auf hohem Niveau.



41,7 Mio. Personen hören mindestens einmal pro Woche, über 30 Mio. sogar täglich Online-Audio-Angebote wie Musik-Streaming, Webradio, Podcasts oder Hörbücher. Fast jeder Zweite (47,5 Prozent) hört sowohl lineare Webradio-Programme als auch mindestens ein On-Demand-Angebot. Gleichzeitig steigt der Anteil derer, die mindestens die Hälfte ihrer gesamten 'Audio-Zeit' mit Online-Audio-Inhalten verbringen - unter regelmäßigen Nutzern bei 64 Prozent, was vier Prozentpunkte höher als im Vorjahr ist.



Musik-Streaming bleibt der Spitzenreiter unter allen Online-Audio-Angeboten. 27,3 Prozent streamen Musik sogar täglich. Auch bei den Nutzungsanteilen liegt das Format in Führung: Regelmäßige Online-Audio-Nutzende verbringen etwa die Hälfte ihrer Online-Audio-Zeit mit Streams. Die meisten greifen über YouTube (56,8 Prozent) auf Online-Audio-Inhalte zu, gefolgt von Spotify (47,6 Prozent). Etwas weniger (40,7 Prozent) gelangen über Audiotheken, Webseiten oder Apps von Radiosendern zu Audio-Inhalten aus dem Internet.



25,3 Prozent hören täglich Webradioprogramme. Mit 81,2 Prozent sind Nachrichten der am häufigsten genannte Grund, Webradio einzuschalten, gefolgt von lokalen und regionalen Infos (78,2 Prozent). 20,5 Mio. Hörer nutzen Podcasts und Radiosendungen auf Abruf zumindest gelegentlich, gut 17 Mio. regelmäßig. Podcasts und ihre Themen erreichen damit so viele Menschen wie im Vorjahr. Nach wie vor ist Politik und Gesellschaft bei den regelmäßigen Nutzern mit 44,8 Prozent die nachgefragteste Rubrik.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Zahlen #Statistik #Daten #Musik #Audio #Streaming







Auch interessant!

Spotify Audiobooks

So wie Amazon mit Audible Bücher zum Hören anbietet, so will auch Spotify künftig mit Hörbüchern punkten....



Youtube Creator Music zur Youtube Audio Library

Bisher hatte Youtube sehr viel wenig professionelle Musik für die Ersteller von Videos bereit gehalten, u...



Netflix als Podcast

Mit einem reinen Audio-Modus will Netflix am Smartphone punkten. Dort lassen sich die Inhalte ohne Videob...



Bibel vorlesen lassen

Die digitale Bibel-Plattform ermöglicht Usern den freien Zugang zu digitalen Audio-Aufnahmen von Bibel-Pa...