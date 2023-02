Aktuell 02.02.2023

Gemeinsam Youtube schauen

YouTube Music für Android wird laut '9to5google' über Meet künftig mit einer Funktion zum gemeinsamen Schauen von YouTube, Anhören von Playlisten auf Spotify oder Spielen ausgestattet.

Die Arbeiten an diesem neuen Service, der im vergangenen Jahr angekündigt worden war, hat mittlerweile begonnen, heißt es. Eine Analyse der Strings im Programm-Code hätte gezeigt, dass die Plattform daran arbeitet, den Support für das gemeinsame Hören über Google Meet einzuführen.



Laut dem Bericht erhalten die YouTube-Music-App-Nutzer künftig auch die Möglichkeit, Videos gemeinsam anzusehen. Darüber hinaus können sie über Google Meet Live Sharing mit den freigegebenen Inhalten interagieren. Für die YouTube-App wird das Video im sogenannten 'PiP-Modus' angezeigt. Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass die aktualisierte Version der YouTube Music App 5.42.50 aus verschiedenen Codes für Live-Sharing besteht.



Es wird wahrscheinlich eine Statusleiste am unteren Rand der App geben, sobald das Sharing aktiv ist. Alle Teilnehmer können dann die Wiedergabe anhalten oder fortsetzen oder zum nächsten Titel springen. Das Live-Sharing kann übrigens von allen Android-Apps genutzt werden, insofern sie das Google Meet Live Sharing SDK unterstützen. Wann genau YouTube Music die neue Funktion offiziell erhalten wird, ist noch nicht bekannt.

pte/red

#Google #Youtube #Musik







