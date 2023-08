Aktuell 27.07.2023

Warner und Tiktok

TikTok hat einen umfassenden Kooperationsvertrag mit dem Musiklabel Warner Music Group (WMG) unterzeichnet.

Als Teil der auf mehrere Jahre ausgelegten Zusammenarbeit erwirbt das Videoportal die Lizenzrechte für die Nutzung des gesamten Musikkatalogs von Warner auf TikTok, TikTok Music, CapCut und dem eigenen kommerziellen Musikangebot der Website. Beide Partner sprechen von einem 'Durchbruch', der langjährige Rechtsstreitigkeiten beendet und sich als richtungsweisend für andere Anbieter erweisen könnte.



'Die WMG und TikTok kündigen heute eine weitreichende, bislang einzigartige Partnerschaft an, von der sowohl die Künstler und Songwriter von WMG als auch die mehr als eine Mrd. Nutzer von TikTok rund um den Globus profitieren werden', heißt es vom chinesischen Kurzvideodienst. Ziel des Vertrages sei eine strategische Erweiterung der Zusammenarbeit und Innovation beider Unternehmen. 'Er wird neue Möglichkeiten der Umsatzgenerierung und des Marketings eröffnen und gleichzeitig das Engagement der großen Gemeinde an leidenschaftlichen Musikfans auf TikTok vertiefen', so die Vertragspartner.



Im unterzeichneten Abkommen wird betont, dass die Unternehmen gemeinsam nach neuen Wegen suchen wollen, um zusätzliche oder alternative Geschäftsmodelle zu entwickeln, von denen beide Seiten profitieren können. Bei TikTok wird in diesem Zusammenhang vor allem auf 'spannende Monetarisierungs-Optionen' wie der Verkauf von Merchandise-Artikeln, Veranstaltungstickets und andere damit in Verbindung stehende digitale Güter und Services verwiesen.



TikTok hat sich in den vergangenen Jahren zur wichtigen Werbeplattform für die Musik-Promotion entwickelt. Das hat auch die Musikindustrie erkannt, die schon seit geraumer Zeit versucht, ihre Künstler und Songs gezielt auf aktuelle TikTok-Trends abzustimmen. In manchen Fällen ging man dabei sogar so weit, dass Titel von Musikstücken geändert wurden, um besser mit gerade trendigen Begriffen auf dem Videoportal zusammenzupassen. Das Kalkül dabei ist, dass virale Trends auf der Seite die Plattenverkäufe kräftig ankurbeln können. Ob diese Rechnung aufgeht, bleibt aber abzuwarten.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Warner #Musik #Rechte #Tiktok







Auch interessant!

Text von Tiktok

Nun hat auch ByteDance-Tochter TikTok einen Frontalangriff gegen den unlängst von Twitter auf 'X' umgetau...



Musiker im Verlust

Drei von vier Musikern fahren laut einer Umfrage von Pirate bei neuen Releases Verluste ein. An der Erheb...



CD und Vinyl

Erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die Zahl der verkauften Musik-CDs in den USA wieder gestiegen...



Wo die Jugend einsteigt

WhatsApp, YouTube und Instagram: So lautet die Reihenfolge der unter Jugendlichen meistgenutzten sozialen...