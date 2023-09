12.09.2023

Musicals für Kinder

Neue Termine in unserer Datenbank sind speziell für Familien interessant: Musicals zu Disney-Hits stehen in ganz Österreich an.

Zwischen November und Februar wird es Musicals zu verschiedenen Disney-Titeln geben. Da wäre etwa das Dschungelbuch in Feldkirch und Innsbruck, Tarzan in Wien und Wr. Neustadt oder aber Aladin, der in Bregenz und Dornbirn aufgeführt wird. Die genauen Termine gibt es in unserer Übersicht.

